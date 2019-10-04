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На трассе Екатеринбург – Тюмень вводят реверсивное движение из-за ремонта путепровода

4 октября 2019, 12:33
Фото: 1Mi
Из-за ремонта деформационных швов путепровода будет ограничено движение на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Дорожные службы обещают завершить все работы до 12 октября текущего года.

По данным «Уралуправтодор», в районе Богдановича будет введено реверсивное движение автотранспорта. Объезд возможен через Сухой Лог – Курьи – Новопышминское. Дорожные службы призывают водителей обращать внимание на дорожные знаки и следовать указателям.

До 20 ноября на основных трассах Тюменской области будут действовать ограничения. С 435 по 456 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск производится капремонт. Сообщается, что основные работы будут завершены ближе к 30 октября.

До 20 ноября на участке с 566 по 575 км трассы Р-254 «Иртыш» действует реверсивное движение. Между тем, около Шорохова ремонтные работы продлятся ещё 16 дней.

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#Новости#Ремонт#Федеральная трасса#Александр Мязин#Общество
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