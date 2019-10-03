Жители Башкирии негодуют из-за «адской медицины»

По словам сотрудников, все это время больница была лишена передовых технологий лечения. Новое оборудование не завозилось. Все, что сейчас есть в РКБ, осталось от прежних руководителей. Если бы больница прошла сертификацию на предмет соответствия системе менеджмента качества (СМК), то это привело бы к тому, что уровень ее работы вырос, а структурные подразделения укрепили взаимодействие между собой.