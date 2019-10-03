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Жители Башкирии негодуют из-за «адской медицины»

3 октября 2019, 18:00
Фото: google.com
Жители Республики Башкирия выражают недовольство условиями лечения в клинической больнице имени Куватова. Персонал медучреждения сообщает, что главврач Ринат Нагаев занят исключительно своей политической карьерой. В больнице много проблем, в том числе дефицит лекарств, длинные очереди и грубое отношение врачей.

РКБ имени Куватова переживает не лучшие времена. Чтобы платно попасть на прием к врачу, пациенты вынуждены по нескольку часов стоять в очередях. Персонал грубо обращается с посетителями, потому что сотрудникам мало платят. Из-за переполненности палат беременных женщин размещают прямо в коридорах. Остро ощущается и низкий профессиональный уровень врачей. Об этом сообщает mkset.ru.

Одна из пациенток рассказала, что из-за плохого самочувствия несколько раз падала в обморок, однако никто не подошел к ней, чтобы оказать помощь. Сотрудники медучреждения просто смотрели, как беременная девушка теряет сознание и медленно сползает по стене на пол. По словам пациентки, это не больница, а просто «адская машина».

Многие убеждены, что виноват в таком состоянии больницы главврач Ринат Нагаев, которого сейчас интересует только политическая карьера. Его нечасто можно увидеть в стенах медучреждения, хотя он возглавляет РКБ около 12 лет.

По словам сотрудников, все это время больница была лишена передовых технологий лечения. Новое оборудование не завозилось. Все, что сейчас есть в РКБ, осталось от прежних руководителей. Если бы больница прошла сертификацию на предмет соответствия системе менеджмента качества (СМК), то это привело бы к тому, что уровень ее работы вырос, а структурные подразделения укрепили взаимодействие между собой.

В больнице остро ощущается дефицит медикаментов. Однако в отчетах Минздрава Башкирии написано, что деньги на покупку лекарств больница получает вовремя и в полном объеме. Еще одна проблема - низкая оснащенность отделений компьютерной техникой.

Кроме того, в больнице нет полноценной медицинской информационной системы, встроенной в общую систему здравоохранения Башкирии.

Реализация политических амбиций мешает главврачу решать проблемы РКБ. Однако у руководителя больницы есть время на контакты с планово-экономическим отделом. СМИ пишет, что Ринат Нагаев использует РКБ для коммерческих интересов.

Журналисты издания направили запрос в Минздрав республики. Ответа пока нет. Скорее всего, в министерстве стандартно ответят, что никаких нарушений не выявлено, и в РКБ имени Куватова нет никаких проблем.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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