Ведётся набор участниц в проект «Лучшая женщина»

Наша команда поможет каждой участнице раскрыться и выбрать путь преодоления проблем. Одной из программ проекта стал курс «На десять лет моложе» — это система комплексного оздоровления и омоложения организма, которая позволит кратно увеличить энергию, обрести здоровое тело и кожу, усилить иммунитет, и почувствовать себя моложе, за счет глубокого очищения организма, коррекции рациона питания, комплекса уникальных упражнений и авторской системы достижения результатов.
Бизнес-тренеры помогут решить вопросы с организацией своего личного времени и рабочих процессов, дизайн-студии, кулинарные школы и хобби-центры помогут сделать быт уютнее, а специалисты по внешней красоте — стилисты, визажисты, косметологи и фитнес-тренеры — позволят нашим участницам почувствовать себя увереннее и красивее.
Между тремя финалистками проекта будут разыграны ценные призы общей суммой 100 тысяч рублей — услуги на развитие необходимых для совершенства качеств. Вы ещё не записались? Ждём только Вас!
Генеральными информационными партнёрами проекта являются интернет-портал NASHGOROD.RU, официальная радиостанция Проекта — «Радио-7».