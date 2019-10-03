Ведётся набор участниц в проект «Лучшая женщина»

Наша команда поможет каждой участнице раскрыться и выбрать путь преодоления проблем. Одной из программ проекта стал курс «На десять лет моложе» — это система комплексного оздоровления и омоложения организма, которая позволит кратно увеличить энергию, обрести здоровое тело и кожу, усилить иммунитет, и почувствовать себя моложе, за счет глубокого очищения организма, коррекции рациона питания, комплекса уникальных упражнений и авторской системы достижения результатов.