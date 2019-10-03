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Ведётся набор участниц в проект «Лучшая женщина»

3 октября 2019, 04:39
Фото: pixabay.com
Для тех, кто долгое время живет с проблемой, которая мешает реализоваться в делах, в семье и просто как женщина, создан курс, включающий встречи со специалистами: психологами, врачами, педагогами по вокалу и ораторскому искусству, танцам.
Сюжет
Тюмень

Наша команда поможет каждой участнице раскрыться и выбрать путь преодоления проблем. Одной из программ проекта стал курс «На десять лет моложе» — это система комплексного оздоровления и омоложения организма, которая позволит кратно увеличить энергию, обрести здоровое тело и кожу, усилить иммунитет, и почувствовать себя моложе, за счет глубокого очищения организма, коррекции рациона питания, комплекса уникальных упражнений и авторской системы достижения результатов.

Бизнес-тренеры помогут решить вопросы с организацией своего личного времени и рабочих процессов, дизайн-студии, кулинарные школы и хобби-центры помогут сделать быт уютнее, а специалисты по внешней красоте — стилисты, визажисты, косметологи и фитнес-тренеры — позволят нашим участницам почувствовать себя увереннее и красивее.

Между тремя финалистками проекта будут разыграны ценные призы общей суммой 100 тысяч рублей — услуги на развитие необходимых для совершенства качеств. Вы ещё не записались? Ждём только Вас!

Регистрируйтесь для участия в проекте по ссылке.

Генеральными информационными партнёрами проекта являются интернет-портал NASHGOROD.RU, официальная радиостанция Проекта — «Радио-7».

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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