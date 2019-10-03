В Тюмени открыт офис премиального обслуживания клиентов «Сбербанк Первый»

Новый офис расположен в Тюмени по адресу ул. Рижская, д.61. Его общая площадь составляет порядка 600 кв. м. Офис «Сбербанк Первый» предоставляет клиентам полный спектр банковских услуг и уровень обслуживания премиум-класса. Здесь расположены четыре переговорных комнаты для конфиденциальных бесед, зона встречи и ожидания с доступом в интернет, индивидуальные сейфы для хранения ценностей, кабинеты специалистов банка.