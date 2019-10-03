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Острый дефицит кадров наблюдается в тюменской полиции

3 октября 2019, 02:00
Фото: 1Mi
В Тюменской области вновь стала острой проблема дефицита кадров. Сотрудники МВД жалуются на зарплаты и хамство начальства. В Югре и на Ямале схожая ситуация.
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Тюмень

В Тюменской области дефицит составляет почти 7% от кадровой численности. В Югре этот показатель вырос до 11%. Между тем ряд сотрудников МВД полагают, что ситуация с кадрами плачевная. При этом из-за возросших нагрузок сотрудники стараются чаще брать отпуска, этот фактор дополнительно увеличивает нагрузку. Переработки практически не оплачиваются.

По другим данным, кадровый дефицит это следствие реформ 2011 – 2016 года. В конце 2018 года волна увольнений была связанна с возможным увеличением срока выслуги до 25 лет.

В 2019 году обострились внутриведомственные противостояния. При этом многим сотрудникам не дают перевесить в другие ведомства из-за конфликтов с начальством, поэтому часть сотрудников уходят из органов.

#Новости#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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