Острый дефицит кадров наблюдается в тюменской полиции

В Тюменской области дефицит составляет почти 7% от кадровой численности. В Югре этот показатель вырос до 11%. Между тем ряд сотрудников МВД полагают, что ситуация с кадрами плачевная. При этом из-за возросших нагрузок сотрудники стараются чаще брать отпуска, этот фактор дополнительно увеличивает нагрузку. Переработки практически не оплачиваются.