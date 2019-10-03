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Новое приложение «БКС Брокер» сделает инвестиции «легкими»

3 октября 2019, 14:19
Фото: pixabay.com
В России для начинающих инвесторов стало доступно мобильное приложение «Легкие инвестиции», которое разработали специалисты «БКС Брокер». С новым сервисом пользователи смогут получить начальные знания и опыт торговли на бирже, освоить биржевой рынок, изучить термины и воплотить свои знания на практике.

Новое приложение отличается знакомым интерфейсом, выполненном в стилистике настольной игры «Монополия». Благодаря этому будет легче выбрать акции и облигации в соответствии со своими интересами. Подсказки о комиссии и уровне риска позволят пользователям провести оценку ситуации и добиться желаемой суммы. Stories, содержащие полезную информацию по основам фондового рынка, находятся в разделе «База знаний». Об этом сообщает newsnn.

Достаточно иметь на счету одну тысячу рублей, чтобы начать инвестировать. Для удобства пользователей в приложении «БКС Брокера» выводится список ценных бумаг по рыночным заявкам, что позволит заключать моментальные сделки по лучшей стоимости. Раздел «Легкие инвестиции» содержит персонализированную информацию, новости и инвестиционные предложения, которые автоматически подбираются под конкретного пользователя. Персональные рекомендации создаются в зависимости от конкретного объема ценных бумаг начинающего брокера.

Мобильное приложение было создано с использованием новейших технологий, чтобы

пользователи ощутили удобство и простоту инвестирования, сказал директор Дирекции брокерского электронного бизнеса «БКС Брокер» Николай Жмуренко.

Приложение пытается оградить пользователей от финансовых рисков и потерь, поэтому в сервисе представлены только самые ликвидные акции и облигации Московской и Санкт-Петербургской бирж. «Легкие инвестиции» - приложение для тренировок, после которого уверенные в себе пользователи переходят к приложению «Мой Брокер», где доступен более широкий список инструментов и возможностей торговли, отметил Жмуренко.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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