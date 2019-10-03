Новое приложение «БКС Брокер» сделает инвестиции «легкими»

Новое приложение отличается знакомым интерфейсом, выполненном в стилистике настольной игры «Монополия». Благодаря этому будет легче выбрать акции и облигации в соответствии со своими интересами. Подсказки о комиссии и уровне риска позволят пользователям провести оценку ситуации и добиться желаемой суммы. Stories, содержащие полезную информацию по основам фондового рынка, находятся в разделе «База знаний». Об этом сообщает newsnn.
Достаточно иметь на счету одну тысячу рублей, чтобы начать инвестировать. Для удобства пользователей в приложении «БКС Брокера» выводится список ценных бумаг по рыночным заявкам, что позволит заключать моментальные сделки по лучшей стоимости. Раздел «Легкие инвестиции» содержит персонализированную информацию, новости и инвестиционные предложения, которые автоматически подбираются под конкретного пользователя. Персональные рекомендации создаются в зависимости от конкретного объема ценных бумаг начинающего брокера.
Мобильное приложение было создано с использованием новейших технологий, чтобы
пользователи ощутили удобство и простоту инвестирования, сказал директор Дирекции брокерского электронного бизнеса «БКС Брокер» Николай Жмуренко.
Приложение пытается оградить пользователей от финансовых рисков и потерь, поэтому в сервисе представлены только самые ликвидные акции и облигации Московской и Санкт-Петербургской бирж. «Легкие инвестиции» - приложение для тренировок, после которого уверенные в себе пользователи переходят к приложению «Мой Брокер», где доступен более широкий список инструментов и возможностей торговли, отметил Жмуренко.