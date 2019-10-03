Новое приложение «БКС Брокер» сделает инвестиции «легкими»

Приложение пытается оградить пользователей от финансовых рисков и потерь, поэтому в сервисе представлены только самые ликвидные акции и облигации Московской и Санкт-Петербургской бирж. «Легкие инвестиции» - приложение для тренировок, после которого уверенные в себе пользователи переходят к приложению «Мой Брокер», где доступен более широкий список инструментов и возможностей торговли, отметил Жмуренко.