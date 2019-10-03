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Главе корпорации «Ростех» Чемезову присвоено звания Героя России

3 октября 2019, 02:00
Фото: Википедия
Глава корпорации «Ростех» получил звание Героя России. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров крупных компаний.

Указ не был обнародован, но по информации Новых известий документ был подписан несколько недель назад. Отмечается, что звание присвоено за вклад в развитие ОПК и роста обороноспособности РФ.

Возглавляемая им госпорпорация «Ростех» занимается производством военного спецоборудования, разработкой гражданского самолета МС-21, военных и гражданских вертолетов. Оборот корпорации около 1,8 трлн рублей в год.

В середине сентября 2019 года Чемезов признал наличие у него двухэтажной квартиры расположенной в самом центре Москвы около Кремля. Ранее Алексей Навальный оценил стоимость объекта в 5 млрд рублей. Видео о финансовом состоянии крупного российского промышленника посмотрели более 2 миллионов раз.

#Новости#Военная техника#Героизм#Александр Мязин#Политика
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