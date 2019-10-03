Главе корпорации «Ростех» Чемезову присвоено звания Героя России

Указ не был обнародован, но по информации Новых известий документ был подписан несколько недель назад. Отмечается, что звание присвоено за вклад в развитие ОПК и роста обороноспособности РФ.
Возглавляемая им госпорпорация «Ростех» занимается производством военного спецоборудования, разработкой гражданского самолета МС-21, военных и гражданских вертолетов. Оборот корпорации около 1,8 трлн рублей в год.
В середине сентября 2019 года Чемезов признал наличие у него двухэтажной квартиры расположенной в самом центре Москвы около Кремля. Ранее Алексей Навальный оценил стоимость объекта в 5 млрд рублей. Видео о финансовом состоянии крупного российского промышленника посмотрели более 2 миллионов раз.