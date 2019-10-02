Зарплаты тюменских химиков за месяц выросли на 71%

Из него следует, что в июле заработная плата работников, занятых в этой сфере, аномально выросла на 71,1% по сравнению с июнем, достигнув цифры в почти 263 тыс. рублей в месяц. При этом средняя зарплата по региону в июле составила чуть более 47 тыс. рублей.
В настоящее время самой высокооплачиваемой сферой деятельности в Тюменской области является химическая промышленность. Работники этой категории получают за свой труд в четыре раза больше, чем в среднем по региону те, кто занят в других сферах.
Улучшается ситуация в Тюменской области и с задолженностями по зарплате. Так, в период с января по августе работодатели, после вмешательства прокуратуры и различных ведомств, выплатили своим сотрудникам почти 600 млн рублей долгов по зарплате.