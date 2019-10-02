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Зарплаты тюменских химиков за месяц выросли на 71%

2 октября 2019, 05:33
Фото: 1Mi
Тюменьстат опубликовал статистику зарплат работников производств химических веществ и химических продуктов.
Сюжет
Тюмень

Из него следует, что в июле заработная плата работников, занятых в этой сфере, аномально выросла на 71,1% по сравнению с июнем, достигнув цифры в почти 263 тыс. рублей в месяц. При этом средняя зарплата по региону в июле составила чуть более 47 тыс. рублей.

В настоящее время самой высокооплачиваемой сферой деятельности в Тюменской области является химическая промышленность. Работники этой категории получают за свой труд в четыре раза больше, чем в среднем по региону те, кто занят в других сферах.

Улучшается ситуация в Тюменской области и с задолженностями по зарплате. Так, в период с января по августе работодатели, после вмешательства прокуратуры и различных ведомств, выплатили своим сотрудникам почти 600 млн рублей долгов по зарплате.

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