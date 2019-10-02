nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский застройщик изменил состав владельцев

2 октября 2019, 06:09
Фото: Pixabay
У ООО «С.Б.К.» изменились доли совладельцев. Само предприятие владеет теперь большей частью уставного капитала.

Стало известно об изменении долей совладельцев тюменского застройщика ООО «Строительство. Бизнес. Коммерция.» (ООО «С.Б.К.»). Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ. Теперь сама компания увеличила долю участия в уставном капитале до 84,7 % или 68,4 млн рублей. Остальные 15,3 % или 12,3 млн рублей принадлежат генеральном директору компании Артему Соснину.

Интересно, что еще в августе 2019 года долей Соснина владело само ООО «С.Б.К.». Теперь же ситуация изменилась, и большая часть уставного капитала находится в собственности самого общества.

ООО «С.Б.К.» работает на рынке с 2008 года. Занимает 17 место в рейтинге застройщиков Тюмени. В активе компании три жилых комплекса. В 2017 году чистая прибыль предприятия составила 15,5 млн рублей.

Материалы по теме
В Тюмени жители Матмас рассказали о строительстве 20-ти этажного дома на болотеВ Ялуторовском районе приступили к строительству школы искусствВласти отказываются от строительства больших электростанций с российскими турбинами
#Новости#Экономика#Строительство#Деньги#Тюмень#Эксклюзив#Василий Епанчинцев
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25