Тюменский застройщик изменил состав владельцев

Стало известно об изменении долей совладельцев тюменского застройщика ООО «Строительство. Бизнес. Коммерция.» (ООО «С.Б.К.»). Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ. Теперь сама компания увеличила долю участия в уставном капитале до 84,7 % или 68,4 млн рублей. Остальные 15,3 % или 12,3 млн рублей принадлежат генеральном директору компании Артему Соснину.
Интересно, что еще в августе 2019 года долей Соснина владело само ООО «С.Б.К.». Теперь же ситуация изменилась, и большая часть уставного капитала находится в собственности самого общества.
ООО «С.Б.К.» работает на рынке с 2008 года. Занимает 17 место в рейтинге застройщиков Тюмени. В активе компании три жилых комплекса. В 2017 году чистая прибыль предприятия составила 15,5 млн рублей.