Депозит «Конструктор» – самый гибкий депозит от Запсибкомбанка!

Например, депозит «Конструктор» позволяет комбинировать условия (пополнение, частичное изъятие, гибкая система досрочного расторжения, капитализация процентов и т. д.), объединяя их в одном продукте. Условия можно подобрать, исходя из потребностей предприятия, и при этом получить хороший доход. Ставка по депозиту с возможностью пополнения и частичного изъятия – до 5,4% годовых!