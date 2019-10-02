Депозит «Конструктор» – самый гибкий депозит от Запсибкомбанка!

В настоящее время все большей популярностью среди клиентов – юридических лиц пользуются депозиты, позволяющие максимально эффективно разместить свободные денежные средства. Имея большой опыт работы с клиентами, Запсибкомбанк предлагает наиболее интересные и выгодные продукты, каждый из которых обладает рядом преимуществ.
Например, депозит «Конструктор» позволяет комбинировать условия (пополнение, частичное изъятие, гибкая система досрочного расторжения, капитализация процентов и т. д.), объединяя их в одном продукте. Условия можно подобрать, исходя из потребностей предприятия, и при этом получить хороший доход. Ставка по депозиту с возможностью пополнения и частичного изъятия – до 5,4% годовых!
«Депозит «Конструктор» – самый популярный и востребованный среди наших корпоративных клиентов. По данным отчетности банка за первое полугодие 2019 года на этом виде депозита размещено более 48% средств различных организаций. Мы рады, что имеем возможность предложить нашим клиентам полезные и удобные для получения дополнительного дохода банковские продукты с разнообразными опциями и вариантами», – отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых.
Оформить заявку на звонок сотрудника и/или узнать подробнее об условиях размещения средств на депозит можно на сайте банка!