nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депозит «Конструктор» – самый гибкий депозит от Запсибкомбанка!

2 октября 2019, 12:34
Фото: Запсибкомбанк
Предоставление возможности использования различных механизмов для развития бизнеса является одной из основных целей корпоративного направления Запсибкомбанка.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время все большей популярностью среди клиентов – юридических лиц пользуются депозиты, позволяющие максимально эффективно разместить свободные денежные средства. Имея большой опыт работы с клиентами, Запсибкомбанк предлагает наиболее интересные и выгодные продукты, каждый из которых обладает рядом преимуществ.

Например, депозит «Конструктор» позволяет комбинировать условия (пополнение, частичное изъятие, гибкая система досрочного расторжения, капитализация процентов и т. д.), объединяя их в одном продукте. Условия можно подобрать, исходя из потребностей предприятия, и при этом получить хороший доход. Ставка по депозиту с возможностью пополнения и частичного изъятия – до 5,4% годовых!

«Депозит «Конструктор» – самый популярный и востребованный среди наших корпоративных клиентов. По данным отчетности банка за первое полугодие 2019 года на этом виде депозита размещено более 48% средств различных организаций. Мы рады, что имеем возможность предложить нашим клиентам полезные и удобные для получения дополнительного дохода банковские продукты с разнообразными опциями и вариантами», – отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых.

Оформить заявку на звонок сотрудника и/или узнать подробнее об условиях размещения средств на депозит можно на сайте банка!

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25