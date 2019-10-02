Брала взятки: в Тюменской области чиновница обогатилась на миллионы рублей

По версии следствия, в период с 2015 по 2019 годы чиновница, которая занимала должность председателя комитета по культуре администрации Заводоуковского района, а после этого заместителя главы Заводоуковского городского округа, предлагала оказать содействие предпринимателям за денежное вознаграждение.