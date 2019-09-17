Жителям России нужен доход в 35 тыс. рублей для накоплений

Только 5% из опрошенных смогли накопить суммы в 12 и более ежемесячных окладов. Большинство располагает денежными средствами в 5 – 10 % от зарплаты. 30% скапливают деньги на банковском депозите. В валюте копят 5,4% опрошенных. Остальные используют открытые индивидуальные инвестсчета, вложения в биржевые инструменты.