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Жителям России нужен доход в 35 тыс. рублей для накоплений

17 сентября 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Большая часть жителей РФ заявили, что для накоплений им необходим доход от 35 тыс. рублей. По данным РБК, 59% респондентов заявили об отсутствии накоплений.

Граждане откладывают деньги с продажи имущества, при получении наследства или социальных выплат. Остальные могут сэкономить деньги с зарплаты или премии.

Фото: РБК

Только 5% из опрошенных смогли накопить суммы в 12 и более ежемесячных окладов. Большинство располагает денежными средствами в 5 – 10 % от зарплаты. 30% скапливают деньги на банковском депозите. В валюте копят 5,4% опрошенных. Остальные используют открытые индивидуальные инвестсчета, вложения в биржевые инструменты.

Россияне откладывают на чёрный день, на покупку бытовой техники, квартиру, образования для детей, на автомобиль и собственный бизнес. Около 9% россиян тратят до 50% доходов на погашение кредитов.

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#Новости#Зарплата#Доходы#Деньги#Александр Мязин#Экономика
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