Жителям России нужен доход в 35 тыс. рублей для накоплений

Граждане откладывают деньги с продажи имущества, при получении наследства или социальных выплат. Остальные могут сэкономить деньги с зарплаты или премии.
Только 5% из опрошенных смогли накопить суммы в 12 и более ежемесячных окладов. Большинство располагает денежными средствами в 5 – 10 % от зарплаты. 30% скапливают деньги на банковском депозите. В валюте копят 5,4% опрошенных. Остальные используют открытые индивидуальные инвестсчета, вложения в биржевые инструменты.
Россияне откладывают на чёрный день, на покупку бытовой техники, квартиру, образования для детей, на автомобиль и собственный бизнес. Около 9% россиян тратят до 50% доходов на погашение кредитов.