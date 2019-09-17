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В Тюменском радиологическом центре врачи применяют новый радиофармпрепарат

17 сентября 2019, 08:48
Фото: Наш город / 1Mi
Доктора отработали биопсию сигнальных лимфоузлов и проводят это исследование всем пациенткам, у которых не визуализируются метастазы.

«Методика биопсии сигнальных лимфатических узлов позволяет выявить первый лимфоузел, находящийся на пути лимфооттока от опухоли. В последующем, удалив его, можно удостовериться, есть ли в нем микрометастазы. От результатов исследования зависит дальнейшая тактика лечения, а также реабилитационный период после операции», – рассказывает врач-радиолог, ассистент кафедры онкологии с курсом урологии ТюмГМУ Руслан Хуснутдинов.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, инициаторами внедрения метода в Тюменской области и УФО являются специалисты Медицинского города. Метод отлично зарекомендовал себя. За 5 лет выполнено порядка тысячи исследований, которые помогли многим женщинам избежать стандартной операции лимфодиссекции (удаление всех подмышечных лимфоузлов). Ее проводили ранее всем пациенткам с раком молочной железы.

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В настоящее время врачи-радиологи и онкологи отработали биопсию сигнальных лимфоузлов и проводят это исследование всем пациенткам, у которых не визуализируются метастазы, а новообразование не превышает 3 сантиметров.

#Новости#Медицина#Тюменская область#Операции#Здравоохранение#Тюмень#Виктория Ахремчук#Общество
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