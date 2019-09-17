В Тюменском радиологическом центре врачи применяют новый радиофармпрепарат

«Методика биопсии сигнальных лимфатических узлов позволяет выявить первый лимфоузел, находящийся на пути лимфооттока от опухоли. В последующем, удалив его, можно удостовериться, есть ли в нем микрометастазы. От результатов исследования зависит дальнейшая тактика лечения, а также реабилитационный период после операции», – рассказывает врач-радиолог, ассистент кафедры онкологии с курсом урологии ТюмГМУ Руслан Хуснутдинов.