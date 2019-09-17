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Треть корпораций России отметили утечки данных из-за растущей цифровизации

17 сентября 2019, 15:00
Фото: pixabay.com
Треть крупных компаний РФ уже столкнулись с утечками данных в 2019 году. Эти показатели значительно выше прошлогодних.

В 2018 году только 25% представителей крупных организаций заявили об утечке информации, которая представляет важность. В ходе опроса в 2019 году их насчитывалось около 33%. Эксперты отмечают, что вопросы безопасности цифровых данных становится все более важными из-за усложнения технологий и производственных программ. «Ведомости» отмечают, что крупный бизнес всё больше обращает внимание к защите своих данных.

Зачастую корпорации могут потерять базы данных клиентов, различные схемы, проекты и важную финансовую информацию. Специалисты отмечают, что доходы киберпреступников в РФ могут составлять до 2 млрд рублей в год. Более уязвимы к атакам хакеров приложения, информационные сайты, сервисы доставки, финансовые организации.

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