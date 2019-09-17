Треть корпораций России отметили утечки данных из-за растущей цифровизации

В 2018 году только 25% представителей крупных организаций заявили об утечке информации, которая представляет важность. В ходе опроса в 2019 году их насчитывалось около 33%. Эксперты отмечают, что вопросы безопасности цифровых данных становится все более важными из-за усложнения технологий и производственных программ. «Ведомости» отмечают, что крупный бизнес всё больше обращает внимание к защите своих данных.