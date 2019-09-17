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Продукция тюменских птицефабрик может отправиться на Ближний Восток

17 сентября 2019, 09:02
Фото: Наш город / 1Mi
Помимо экспорта продукции тюменским птицефабрикам есть, что предложить потребителям на Ближнем Востоке.
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Тюмень

Новые возможности открывает для тюменского птицеводства завершившийся визит в Саудовскую Аравию российской делегации, сообщают в областном департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Тюменские аграрии озвучили свои предложения по поставкам продукции.

- В Саудовской Аравии один из самых больших в мире показателей потребления мяса птицы на душу населения, – говорит директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко. – Там есть свои мощные сельхозпроизводства, но из-за жаркого климата продукция по себестоимости выходит достаточно высокой. Поэтому импорт мяса птицы – важная составляющая экономики.

Для потребителей на Ближнем Востоке у тюменских птицефабрик есть и другие интересные предложения. К примеру, одно их них - органические удобрения.

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- В странах Персидского залива проблемы с почвой, там песок, поэтому сухие органические удобрения на основе птичьего помёта могли бы стать хорошей позицией для экспорта, – говорит Оксана Величко.

#Новости#Экономика#Тюменская область#Птицефабрика#Мясо#АПК#Тюмень#Виктория Ахремчук
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