Продукция тюменских птицефабрик может отправиться на Ближний Восток

- В Саудовской Аравии один из самых больших в мире показателей потребления мяса птицы на душу населения, – говорит директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко. – Там есть свои мощные сельхозпроизводства, но из-за жаркого климата продукция по себестоимости выходит достаточно высокой. Поэтому импорт мяса птицы – важная составляющая экономики.