Художники street art оживили энергообъекты СУЭНКО

«Морфология улиц» - это проект, направленный на преобразование городской среды, для всех, кому не безразличен облик города, кто хочет внести вклад в его внешний вид, сделать интереснее, гармоничнее и ярче.
По итогам мастер-классов от федеральных и региональных экспертов тюменские художники разрисовали стены 6 трансформаторных подстанций СУЭНКО. В каждую работу создатели вложили смысл и символику, вызывающую на диалог с автором.
СУЭНКО выступает партнером фестиваля уже во второй раз. В 2017 году участники рассказали свои истории горожанам на стенах 10 энергообъектов компании.
СУЭНКО поддерживает мероприятия, направленные на преображение города Тюмени. Для нас важно внести вклад в культурное развитие городского пространства, где живут и работают наши потребители и сотрудники. Сейчас мы помогли реализоваться популярному молодежному проекту, благодаря которому Тюмень стала еще красивее,прокомментировал участие в фестивале директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин.