Художники street art оживили энергообъекты СУЭНКО

СУЭНКО поддерживает мероприятия, направленные на преображение города Тюмени. Для нас важно внести вклад в культурное развитие городского пространства, где живут и работают наши потребители и сотрудники. Сейчас мы помогли реализоваться популярному молодежному проекту, благодаря которому Тюмень стала еще красивее,прокомментировал участие в фестивале директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин.