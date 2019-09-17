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Художники street art оживили энергообъекты СУЭНКО

17 сентября 2019, 05:01
Фото: пресс-служба АО «СУЭНКО»
Розовые очки
В Тюмени завершился фестиваль уличных искусств «Морфология улиц. Коллаборация». СУЭНКО помогла реализовать свои идеи участникам направления street art. Художники разрисовали стены 6 трансформаторных подстанций компании.
Сюжет
Тюмень

«Морфология улиц» - это проект, направленный на преобразование городской среды, для всех, кому не безразличен облик города, кто хочет внести вклад в его внешний вид, сделать интереснее, гармоничнее и ярче.

Пробуждение
Фото: пресс-служба АО «СУЭНКО»

По итогам мастер-классов от федеральных и региональных экспертов тюменские художники разрисовали стены 6 трансформаторных подстанций СУЭНКО. В каждую работу создатели вложили смысл и символику, вызывающую на диалог с автором.

Алиса
Фото: пресс-служба АО «СУЭНКО»

СУЭНКО выступает партнером фестиваля уже во второй раз. В 2017 году участники рассказали свои истории горожанам на стенах 10 энергообъектов компании.

Инсомния
Фото: пресс-служба АО «СУЭНКО»

СУЭНКО поддерживает мероприятия, направленные на преображение города Тюмени. Для нас важно внести вклад в культурное развитие городского пространства, где живут и работают наши потребители и сотрудники. Сейчас мы помогли реализоваться популярному молодежному проекту, благодаря которому Тюмень стала еще красивее,прокомментировал участие в фестивале директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин.

Всевидящие глаза
Фото: пресс-служба АО «СУЭНКО»

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Город
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