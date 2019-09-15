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Тюменцам предложили восемь вариантов названий для моста на улице Челюскинцев

15 сентября 2019, 11:00
Фото: Группа VK «Тюмень LIVE»
Сегодня, 15 сентября, в 17 часов начнется фестиваль «Вечерний урбан», он пройдет на набережной около моста Челюскинцев.
Сюжет
Тюмень

На фестивале тюменцам представят на выбор восемь названий для моста на улице Челюскинцев, это «Мост культуры», «Мост молодости», «Мост креатива», «Мост искусств», «Мост свободы», «Урбан мост», «Мост творчества» и «Мост пароходства».

Проголосовать за понравившейся вариант или написать свой посетители мероприятия смогут на бланках, стенд с которыми будет установлен на фестивале. Затем самое популярное предложение передадут комиссии по топонимике и вынесут на обсуждение широкой публике на сайте «Я решаю!».

Что же касается фестиваля «Вечерний урбан», то вход на мероприятие свободный. В его рамках, помимо прочего, выступит группа «Аигел», а также пройдут мастер-классы и лекция от директора музея стрит-арта Татьяны Пинчук.

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