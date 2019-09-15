Тюменцам предложили восемь вариантов названий для моста на улице Челюскинцев

Проголосовать за понравившейся вариант или написать свой посетители мероприятия смогут на бланках, стенд с которыми будет установлен на фестивале. Затем самое популярное предложение передадут комиссии по топонимике и вынесут на обсуждение широкой публике на сайте «Я решаю!».