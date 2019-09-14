Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса

Рекомендуется спать от семи часов в сутки, плохой сон может вызвать диабет, сердечные заболевания и увеличение веса. Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
Необходимо избегать потребление обработанных сахаров и спиртного. Контролировать вес поможет размеренное питание в определенные часы каждый день. Рекомендуются прогулки на улице в течение 30 минут. Физическая активность ускоряет процессы метаболизма, расширяет сосуды и нормализует работу органов пищеварения.
В Тюменской области отмечается увеличение числа пациентов с сахарным диабетом и ожирением. Врачи связывают эти недуги с ухудшением качества пищи и снижением физических нагрузок.