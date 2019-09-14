nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса

14 сентября 2019, 07:54
Фото: pixabay.com
Зарубежные эксперты рассказали о привычках, которые помогут сбросить лишние килограммы организму человека после 40 лет.

Рекомендуется спать от семи часов в сутки, плохой сон может вызвать диабет, сердечные заболевания и увеличение веса. Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.

Необходимо избегать потребление обработанных сахаров и спиртного. Контролировать вес поможет размеренное питание в определенные часы каждый день. Рекомендуются прогулки на улице в течение 30 минут. Физическая активность ускоряет процессы метаболизма, расширяет сосуды и нормализует работу органов пищеварения.

В Тюменской области отмечается увеличение числа пациентов с сахарным диабетом и ожирением. Врачи связывают эти недуги с ухудшением качества пищи и снижением физических нагрузок.

Материалы по теме
Худеем на чае: какие напитки помогут сбросить лишний вес?
#Новости#Врачи#Лишний вес#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25