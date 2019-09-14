В ОБ №3 Тобольска вновь заработал кабинет МРТ

Оборудование может диагностировать патологии грудной клетки, костной системы и работы мозга. Новое оборудование в 4 раза превышает возможности предыдущего. В частности имеется возможность исследовать сосуды в организме. Новый аппарат МРТ заработал в конце августа после необходимой проверки и диагностики.
Специалисты ждут пациентов кабинета с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу. Возможен приём на платной основе при условии свободного графика. В остальных случаях пациенты проходят МРТ по показанию врача.
В 2017 году в ОКБ №1 аппараты МРТ получили новое программное обеспечение. С помощью новых программ можно увидеть более детальный и реалистичный снимок человека в 3D. Это поможет хирургам более точно проводить операции.