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В ОБ №3 Тобольска вновь заработал кабинет МРТ

14 сентября 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
В ОБ №3 Тобольска вновь заработал кабинет МРТ. За рабочую смену он обслуживает до 20 пациентов.

Оборудование может диагностировать патологии грудной клетки, костной системы и работы мозга. Новое оборудование в 4 раза превышает возможности предыдущего. В частности имеется возможность исследовать сосуды в организме. Новый аппарат МРТ заработал в конце августа после необходимой проверки и диагностики.

Специалисты ждут пациентов кабинета с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу. Возможен приём на платной основе при условии свободного графика. В остальных случаях пациенты проходят МРТ по показанию врача.

В 2017 году в ОКБ №1 аппараты МРТ получили новое программное обеспечение. С помощью новых программ можно увидеть более детальный и реалистичный снимок человека в 3D. Это поможет хирургам более точно проводить операции.

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#Новости#Врачи#ОБ №3#Тобольск#Александр Мязин#Технологии
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