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Используемые более 15 лет земельные участки можно будет оформить в собственность

14 сентября 2019, 03:00
Фото: Pixa
Жители РФ смогут узаконить земли, которые используют более 15 лет. С 16 сентября изменяется система регистрации недвижимости и закон о кадастровой деятельности.

По данным ФКП, новые поправки должны упростить процедуру установления границ земельных участков если их площадь превышает указанную в ЕГРН. Если со стороны других лиц и контрагентов не поступят требования об освобождении указанной площади, то гражданин может в рамках проведения кадастровых работ зарегистрировать имущество на себя, но не более 10% от площади указанной в ЕГРН.

Закон направлен на уточнение границ собственности.

Дачная амнистия в России продлена до 2020 года. Ряд парламентариев предлагает в 2021 году расширить применение закона о регистрации участков. Рекомендуется упростить получение необходимых документов для оформления собственности. С 2006 года жители страны зарегистрировали около 13 млн участков.

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#Новости#Земельные участки#Законодательство#Александр Мязин#Экономика
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