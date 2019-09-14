Используемые более 15 лет земельные участки можно будет оформить в собственность

По данным ФКП, новые поправки должны упростить процедуру установления границ земельных участков если их площадь превышает указанную в ЕГРН. Если со стороны других лиц и контрагентов не поступят требования об освобождении указанной площади, то гражданин может в рамках проведения кадастровых работ зарегистрировать имущество на себя, но не более 10% от площади указанной в ЕГРН.
Закон направлен на уточнение границ собственности.
Дачная амнистия в России продлена до 2020 года. Ряд парламентариев предлагает в 2021 году расширить применение закона о регистрации участков. Рекомендуется упростить получение необходимых документов для оформления собственности. С 2006 года жители страны зарегистрировали около 13 млн участков.