Герман Греф предлагает сократить штат полиции

По его мнению, государство может «радикально сократить расходы бюджета сегодня». Греф считает, что на сегодняшний день в России нет необходимости в большом количестве стражей порядка. Численность чиновников и госаппарата тоже следует пересмотреть.
Дмитрий Песков заявил, что данное предложение заслуживает внимания.
Ранее Герман Греф усомнился, что продвигаемые национальные проекты дадут необходимый эффект. Более того, огромные финансовые вливания следует «пустить на переизобретение». Глава Сбербанка полагает, что необходима новая модель развития образования, медицины и дорожной сети. Заявления сделаны в рамках Московского финансового форума, проходящего в эти дни в столице.