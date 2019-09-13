В Ялуторовске обрушился фасад двухэтажного здания

Пострадавших нет. На место инцидента прибыли спасательные бригады и полиция. Известно, что недавно сменился собственник производственного объекта. Отмечается, что в момент обрушения здесь работала бригада строителей. Они проводили ремонт помещения без соответствующего разрешения. На месте ЧП работают дознаватели, которые установят картину произошедшего.
Ранее производственное здание принадлежало заводу железо-бетонных изделий. Несколько лет назад он обанкротился.
Напомним, вечером 9 сентября в Тюмени в срочном порядке из-за трещин в стенах расселили жилой дом в центре города. На данный момент 115 человек проживают в гостинице «Колос».