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В Ялуторовске обрушился фасад двухэтажного здания

13 сентября 2019, 10:42
Фото: ВКонтакте
В Ялуторовске 12 сентября произошло обрушение фасада производственного помещения. ЧП случилось на улице Революции, 186.

Пострадавших нет. На место инцидента прибыли спасательные бригады и полиция. Известно, что недавно сменился собственник производственного объекта. Отмечается, что в момент обрушения здесь работала бригада строителей. Они проводили ремонт помещения без соответствующего разрешения. На месте ЧП работают дознаватели, которые установят картину произошедшего.

Ранее производственное здание принадлежало заводу железо-бетонных изделий. Несколько лет назад он обанкротился.

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Напомним, вечером 9 сентября в Тюмени в срочном порядке из-за трещин в стенах расселили жилой дом в центре города. На данный момент 115 человек проживают в гостинице «Колос».

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#Новости#Обрушение#ЧП#Ялуторовск#Александр Мязин#Происшествия
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