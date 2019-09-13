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В поликлинике № 5 заработало отделение медико-социальной помощи для детей

13 сентября 2019, 03:00
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В тюменской поликлинике № 5 открылось первое в регионе отделение медико-социальной помощи для детей.
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Тюмень

В рамках проекта «Бережливая поликлиника» медико-социальная экспертиза является сложным процессом из-за трудностей в организации. Проблемы возникают при межведомственном взаимодействии и смене регламентов. Важным элементов работы является скорость проведения экспертизы.

В 2018 году сотрудники поликлиники № 5 организовали группу для изменения стандартов поведения и понимании сути МЭС. Основной целью стало сокращение до семи дней времени получения консультаций, а срок оформления документов на МЭС до 35 суток. Для этого были выделено отдельное время приёма к врачам, проработана запись к узким специалистам.

В результате удалось избавить посетителей от лишних визитов и оптимизировать работу с документами без потери качества обслуживания, сообщает департамент здравоохранения региона.

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#Новости#Поликлиники#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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