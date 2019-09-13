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Несчастный случай: Тюменец получил травму ноги и умер от сердечной недостаточности

13 сентября 2019, 10:48
Фото: «Тюменские моторостроители»
Трудовая инспекция области расследует обстоятельства несчастного случая, который произошел с сотрудником работником ПАО «Тюменские моторостроители».
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Тюмень

Ночью 4 февраля 2019 года работник завода решил проверить давление в водопроводе, для чего спустился по лестнице к агрегатам. Проверив оборудование, он стал подниматься обратно, но оступился и получил травму ноги. Встать самостоятельно сотрудник уже не смог, врачей удалось вызвать только утром.

Повреждение ноги относилось к травмам лёгкой степени тяжести, однако через некоторое время пострадавший скончался от сердечной недостаточности.

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Инспекция провела дополнительное расследование, в ходе которого выявлены грубые нарушения ст. 212 ТК РФ - работодатель должен проконтролировать условия труда сотрудников. Комиссия определила, что несчастный случай связан с производством. В настоящее время решается вопрос о привлечении организации к ответственности.

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