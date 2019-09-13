Несчастный случай: Тюменец получил травму ноги и умер от сердечной недостаточности

Ночью 4 февраля 2019 года работник завода решил проверить давление в водопроводе, для чего спустился по лестнице к агрегатам. Проверив оборудование, он стал подниматься обратно, но оступился и получил травму ноги. Встать самостоятельно сотрудник уже не смог, врачей удалось вызвать только утром.