Несчастный случай: Тюменец получил травму ноги и умер от сердечной недостаточности

Ночью 4 февраля 2019 года работник завода решил проверить давление в водопроводе, для чего спустился по лестнице к агрегатам. Проверив оборудование, он стал подниматься обратно, но оступился и получил травму ноги. Встать самостоятельно сотрудник уже не смог, врачей удалось вызвать только утром.
Повреждение ноги относилось к травмам лёгкой степени тяжести, однако через некоторое время пострадавший скончался от сердечной недостаточности.
Инспекция провела дополнительное расследование, в ходе которого выявлены грубые нарушения ст. 212 ТК РФ - работодатель должен проконтролировать условия труда сотрудников. Комиссия определила, что несчастный случай связан с производством. В настоящее время решается вопрос о привлечении организации к ответственности.