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Банки РФ стремятся получить доступ к «карманным» деньгам детей

13 сентября 2019, 13:11
Фото: pixabay.com
Российские банки пытаются использовать различные методы маркетинга для получения «карманных денег» молодых людей. Кредитные карты выдают в детских упаковках, разрабатываются специальные мобильные приложения, крупные игроки координируют действия между собой.

Половина столичных школьников получает от родителей от 1 до 5 тыс. рублей на карманные расходы. До 10% ребят имеют более крупные суммы. 80% подростков от 12 до 15 лет используют наличный расчёт.

Банки всё активнее выпускают специальные приложения для перевода этих средств в безнал. Например, создано приложение «СберKids» совместно с Mastercard. При этом переводы с карты на карту в этой система запрещены.

По российским законам, дебетовую карту можно получить для лиц старше 14 лет. В основном они привязаны к счету родителей.

За 6 месяцев 2019 года кредитные учреждения резко увеличили выдачу займов 18-летним в 2,5 раза. Основными клиентами для них являются те, кто пользовался детскими дебетовыми картами.

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#Новости#Деньги#Россия#Банки#Александр Мязин#Экономика
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