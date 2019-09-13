Банки РФ стремятся получить доступ к «карманным» деньгам детей

Половина столичных школьников получает от родителей от 1 до 5 тыс. рублей на карманные расходы. До 10% ребят имеют более крупные суммы. 80% подростков от 12 до 15 лет используют наличный расчёт.
Банки всё активнее выпускают специальные приложения для перевода этих средств в безнал. Например, создано приложение «СберKids» совместно с Mastercard. При этом переводы с карты на карту в этой система запрещены.
По российским законам, дебетовую карту можно получить для лиц старше 14 лет. В основном они привязаны к счету родителей.
За 6 месяцев 2019 года кредитные учреждения резко увеличили выдачу займов 18-летним в 2,5 раза. Основными клиентами для них являются те, кто пользовался детскими дебетовыми картами.