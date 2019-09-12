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Тюменец, дважды судимый за наркопреступления, снова осужден за торговлю наркотиками

12 сентября 2019, 05:46
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени сожители, 48-летний мужчина и 36-летняя женщина, приговорены к лишению свободы за наркоторговлю, сообщили в городской прокуратуре.
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Тюмень

Суд признал их виновными в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Кроме того, мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, а его сожительница в пособничестве.

По материалам уголовного дела, тюменец дважды был судим за наркопреступления и в январе 2017 года освободился из мест лишения свободы. Выводов он не сделал и на путь исправления не встал. Примерно через год мужчина вступил в сговор о сбыте наркотиков со своей сожительницей. При этом пара страдает наркоманией.

В январе 2019 года мужчина забрал из тайника в лесу синтетический наркотик массой свыше 320 граммов и сделал три закладки. Затем он с сожительницей поехал за наркотиком для собственного потребления, который она ему заказала через Интернет. После того, как тюменец забрал наркотик из тайника, пара была задержана полицией. Сожители находились в состоянии наркотического опьянения. Наркотические средства были изъяты по месту проживания наркодельцов и из закладок.

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Мужчине суд назначил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его сожительнице - 7 лет в колонии общего режима.

#Новости#Общество#Происшествия#Наркоторговля#Наркотики#Тюмень#Юрий Норицын
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