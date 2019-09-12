Тюменец, дважды судимый за наркопреступления, снова осужден за торговлю наркотиками

В январе 2019 года мужчина забрал из тайника в лесу синтетический наркотик массой свыше 320 граммов и сделал три закладки. Затем он с сожительницей поехал за наркотиком для собственного потребления, который она ему заказала через Интернет. После того, как тюменец забрал наркотик из тайника, пара была задержана полицией. Сожители находились в состоянии наркотического опьянения. Наркотические средства были изъяты по месту проживания наркодельцов и из закладок.