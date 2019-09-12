Тюменец, дважды судимый за наркопреступления, снова осужден за торговлю наркотиками

Суд признал их виновными в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Кроме того, мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, а его сожительница в пособничестве.
По материалам уголовного дела, тюменец дважды был судим за наркопреступления и в январе 2017 года освободился из мест лишения свободы. Выводов он не сделал и на путь исправления не встал. Примерно через год мужчина вступил в сговор о сбыте наркотиков со своей сожительницей. При этом пара страдает наркоманией.
В январе 2019 года мужчина забрал из тайника в лесу синтетический наркотик массой свыше 320 граммов и сделал три закладки. Затем он с сожительницей поехал за наркотиком для собственного потребления, который она ему заказала через Интернет. После того, как тюменец забрал наркотик из тайника, пара была задержана полицией. Сожители находились в состоянии наркотического опьянения. Наркотические средства были изъяты по месту проживания наркодельцов и из закладок.
Мужчине суд назначил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его сожительнице - 7 лет в колонии общего режима.