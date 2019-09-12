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СКР отмечает рост числа безвестного исчезновения детей на 7%

12 сентября 2019, 12:51
Фото: 1Mi
Следователи СКР провели анализ случаев исчезновения детей. В этом году уже получено 6,5 тыс. это на 7% больше, чем в 2018.

Следователи стараются сразу реагировать при сообщениях о пропаже несовершеннолетних. Работа ведется совместно с МЧС, МВД и местными волонтерами. Выявляются их возможные места пребывания с использованием геолокации по средствам мобильной связи, проверяются записи камер, опрашиваются родственники и друзья.

Этим летом в СМИ были отмечены несколько резонансных случаев исчезновения маленьких детей в лесах Омской, Нижегородской областях и в Красноярском крае.

Не редко дети тонут в водоёмах особенно в жаркую погоду.

Сотрудники СКР анализируют схемы и средства поисковых работ, которые привели к положительным результатам. Отмечается, что в большей мере безопасность детей зависит от осмотрительности родителей.

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