СКР отмечает рост числа безвестного исчезновения детей на 7%

Следователи СКР провели анализ случаев исчезновения детей. В этом году уже получено 6,5 тыс. это на 7% больше, чем в 2018.

Следователи стараются сразу реагировать при сообщениях о пропаже несовершеннолетних. Работа ведется совместно с МЧС, МВД и местными волонтерами. Выявляются их возможные места пребывания с использованием геолокации по средствам мобильной связи, проверяются записи камер, опрашиваются родственники и друзья. Этим летом в СМИ были отмечены несколько резонансных случаев исчезновения маленьких детей в лесах Омской, Нижегородской областях и в Красноярском крае. Не редко дети тонут в водоёмах особенно в жаркую погоду. Сотрудники СКР анализируют схемы и средства поисковых работ, которые привели к положительным результатам. Отмечается, что в большей мере безопасность детей зависит от осмотрительности родителей. Материалы по теме В Тюмени с 9 сентября разыскивают молодого человека