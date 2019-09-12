СКР отмечает рост числа безвестного исчезновения детей на 7%

Следователи стараются сразу реагировать при сообщениях о пропаже несовершеннолетних. Работа ведется совместно с МЧС, МВД и местными волонтерами. Выявляются их возможные места пребывания с использованием геолокации по средствам мобильной связи, проверяются записи камер, опрашиваются родственники и друзья.
Этим летом в СМИ были отмечены несколько резонансных случаев исчезновения маленьких детей в лесах Омской, Нижегородской областях и в Красноярском крае.
Не редко дети тонут в водоёмах особенно в жаркую погоду.
Сотрудники СКР анализируют схемы и средства поисковых работ, которые привели к положительным результатам. Отмечается, что в большей мере безопасность детей зависит от осмотрительности родителей.