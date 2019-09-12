Координатора штаба Навального в Тюмени отпустили без предъявления обвинений

Известно, что постановление о проведении следственных мероприятий было выписано ещё 4 сентября судом в Москве. Следователи ищут следы 75 млн рублей, которые могли быть незаконно обналичены.
У координатора штаба Ивана Вострикова изъяли все носители информации, телефоны, гаджеты и некоторые документы. В настоящее время он находится в статусе свидетеля.
Около 14:00 Ивана повезли в штаб на обыск. Изначально следственные мероприятия в данном здании не производились из-за того, что сотрудники СКР смогли выявить собственника помещения. Далее Вострикова отпустили.
Отмечается, что 12 сентября подобные обыски были проведены в 40 городах РФ. В мероприятии участвует около 1 тыс. сотрудников следственных органов.