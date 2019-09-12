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Более ста тюменцев переехали из аварийного дома в гостиницу «Колос»

12 сентября 2019, 10:38
Фото: 2gis.ru
Замглавы администрации Тюмени и представители проверяющих ведомств города оценили условия проживания переселившихся из аварийного дома на Ставропольской, 1.
Сюжет
Тюмень

Всего в гостинице «Колос» разместились 115 человек. Чиновники осмотрели быт тюменцев, пообщались с семьями и рассказали о выплатах компенсаций при найме другого жилья. Областное правительство утвердило распоряжение о выплатах.

По словам горожан, условия проживания в гостинице хорошие, серьезных проблем нет.

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Жильцов дома на улице Ставропольской, 1 в срочном порядке переселили вечером 9 сентября. В ходе мониторинга специалисты выявили критические дефекты в несущих стенах здания, что делало дальнейшее проживание в нём опасным для жизни. Объект огородили для исключения возможных ЧП. Охрану общественного порядка около здания обеспечивает ГУВД Тюменской области.

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#Новости#Аварийные дома#Чиновники#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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