Более ста тюменцев переехали из аварийного дома в гостиницу «Колос»

Жильцов дома на улице Ставропольской, 1 в срочном порядке переселили вечером 9 сентября. В ходе мониторинга специалисты выявили критические дефекты в несущих стенах здания, что делало дальнейшее проживание в нём опасным для жизни. Объект огородили для исключения возможных ЧП. Охрану общественного порядка около здания обеспечивает ГУВД Тюменской области.