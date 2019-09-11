Задержан очередной пьяный водитель после ДТП в центре Тюмени

В ГИБДД отметили, что мужчина в момент задержания оказал сопротивление сотруднику Госавтоинспекции. В ходе задержания на него надели наручники. Отмечается, что нарушитель – мужчина 1971 года рождения. Он отказался от проверки на алкоголь и был доставлен в наркодиспансер.