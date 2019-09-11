Задержан очередной пьяный водитель после ДТП в центре Тюмени

ДТП произошло 11 сентября. Водитель легковой машины сдавал назад и врезался в рейсовый автобус. Далее мужчина попытался скрыться, но упал на асфальт. Его скрутили сотрудники ДПС. Наряд автоинспекторов оказался неподалеку от места инцидента.
В ГИБДД отметили, что мужчина в момент задержания оказал сопротивление сотруднику Госавтоинспекции. В ходе задержания на него надели наручники. Отмечается, что нарушитель – мужчина 1971 года рождения. Он отказался от проверки на алкоголь и был доставлен в наркодиспансер.
С 4 по 8 сентября в Тюмени сотрудники ГИБДД проводили сплошные проверки водителей. Инспекторы отмечают, что в регионе наблюдается рост пьяных автомобилистов.