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Задержан очередной пьяный водитель после ДТП в центре Тюмени

11 сентября 2019, 13:35
Фото: Инцидент Тюмень
В Тюмени на улице Ленина произошла авария с автобусом и автомобилем ВАЗ. Очевидцы отмечают, что водитель легковушки был пьян и пытался убежать с места происшествия.
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Тюмень

ДТП произошло 11 сентября. Водитель легковой машины сдавал назад и врезался в рейсовый автобус. Далее мужчина попытался скрыться, но упал на асфальт. Его скрутили сотрудники ДПС. Наряд автоинспекторов оказался неподалеку от места инцидента.

В ГИБДД отметили, что мужчина в момент задержания оказал сопротивление сотруднику Госавтоинспекции. В ходе задержания на него надели наручники. Отмечается, что нарушитель – мужчина 1971 года рождения. Он отказался от проверки на алкоголь и был доставлен в наркодиспансер.

С 4 по 8 сентября в Тюмени сотрудники ГИБДД проводили сплошные проверки водителей. Инспекторы отмечают, что в регионе наблюдается рост пьяных автомобилистов.

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