Власти Карелии заявили о важности подготовки “Россетей” к отопительному сезону

По ее словам, от качества работы энергетиков зависят устойчивость национальной экономики и стабильная работа промышленных предприятий, пишет karelinform.ru. «Проведенные в конце прошлого года учения позволили выполнить колоссальный объем работ и тем самым снизить аварийность в сетях 6-35 кВ более чем на 30 процентов», – сказала чиновница.
Чебунина прокомментировала слова главы департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгения Грабчака о нецелевом использовании средств реализации инвестиционных проектов компании «Россети Северо-Запад». Грабчак рассказал об этом во время подведения итогов заседания федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики федерального округа к холодному периоду.
Чебунина напомнила, что между правительством республики и ПАО «МРСК Северо-Запада» с прошлого года действует регуляторное соглашение о повышении надежности и качества электроснабжения. Документ утвердил перечень мероприятий, которые необходимы для бесперебойной работы оборудования. У ПАО возникла необходимость скорректировать инвестпрограмму. Законодательству это нисколько не противоречит.