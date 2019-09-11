Власти Карелии заявили о важности подготовки “Россетей” к отопительному сезону

По ее словам, от качества работы энергетиков зависят устойчивость национальной экономики и стабильная работа промышленных предприятий, пишет karelinform.ru. «Проведенные в конце прошлого года учения позволили выполнить колоссальный объем работ и тем самым снизить аварийность в сетях 6-35 кВ более чем на 30 процентов», – сказала чиновница.