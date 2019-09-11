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Власти Карелии заявили о важности подготовки “Россетей” к отопительному сезону

11 сентября 2019, 17:54
Фото: rosseti.ru press
Вице-премьер правительства Карелии Оксана Чебунина заявила, что региональные власти высоко оценивают работу специалистов ПАО «МРСК Северо-Запада» по подготовке к осенне-зимнему периоду.

По ее словам, от качества работы энергетиков зависят устойчивость национальной экономики и стабильная работа промышленных предприятий, пишет karelinform.ru. «Проведенные в конце прошлого года учения позволили выполнить колоссальный объем работ и тем самым снизить аварийность в сетях 6-35 кВ более чем на 30 процентов», – сказала чиновница.

Чебунина прокомментировала слова главы департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгения Грабчака о нецелевом использовании средств реализации инвестиционных проектов компании «Россети Северо-Запад». Грабчак рассказал об этом во время подведения итогов заседания федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики федерального округа к холодному периоду.

Чебунина напомнила, что между правительством республики и ПАО «МРСК Северо-Запада» с прошлого года действует регуляторное соглашение о повышении надежности и качества электроснабжения. Документ утвердил перечень мероприятий, которые необходимы для бесперебойной работы оборудования. У ПАО возникла необходимость скорректировать инвестпрограмму. Законодательству это нисколько не противоречит.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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