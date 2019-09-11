Тюменцы готовы предложить свои идеи для нацпроекта

На коммуникативной сессии, которая пройдёт 11 сентября, финалисты конкурса познакомятся с целями и задачами нацпроекта. Они выявят проблемы и предложат пути их решения, сообщают в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.