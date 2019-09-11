Тюменцы готовы предложить свои идеи для нацпроекта

На коммуникативной сессии, которая пройдёт 11 сентября, финалисты конкурса познакомятся с целями и задачами нацпроекта. Они выявят проблемы и предложат пути их решения, сообщают в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
Открытый конкурс «Команда Урала», направленный на формирование и развитие управленческих компетенций молодого поколения УФО, проходил с февраля по июнь 2019 года. Из 3,8 тысяч конкурсантов до финала дошли 111, из них Тюменскую область представляют 22 человека.
Участники коммуникативной сессии презентуют идеи своих проектов 17 сентября наставнику конкурса от региона – заместителю губернатора Тюменской области Ольге Кузнечевских. Директор департамента социального развития курирует развитие национального проекта «Демография» в регионе. По предложенным инициативам лидеры получат обратную связь.
Напомним, в команду вошли 7 представителей области из Тюмени, Заводоуковска и Тобольска: директор центра семейных и молодежных инициатив «База героев», специалисты регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», сводно-аналитического отдела Счетной палаты, комплексного центра социального обслуживания населения, Дома детского творчества и студенты высших учебных заведений.