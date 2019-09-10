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ВСК подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока

10 сентября 2019, 10:27
Фото: пресс-служба САО «ВСК»
На площадке Восточного экономического форума Страховой Дом ВСК и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписали соглашение о партнерстве и развитии долгосрочного эффективного сотрудничества.
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Тюмень

Документ направлен на расширение партнерской сети, укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными инвесторами дальневосточных территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, оказание взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержки.

Целью соглашения является повышение доступности страховых продуктов для обеспечения реализации инвестиционных проектов резидентов Дальнего Востока.

В рамках сотрудничества стороны договорились об обмене опытом и распространении лучших страховых практик, об организации и расширении партнерской сети, а также проведении совместных мероприятий для предпринимателей и оказании взаимной консультационной и экспертной поддержки.

«В этом году были приняты важные решения по реализации национальных проектов, которые должны дать новый импульс развитию регионов, диверсификации структуры ВВП. Мы всегда участвовали и будем оказывать поддержку приоритетным проектам, направленным на развитие экономики регионов. Сегодня мы подписали соглашение, цель которого – обеспечить синергию развития бизнеса и предпринимательства Дальнего Востока. ВСК работает на рынке более 27 лет и является одним из лидеров корпоративного сегмента страхования. В данном направлении мы будем продолжать укреплять наши позиции в приоритетных отраслях экономики и регионах», - рассказал старший вице-президент руководитель центра корпоративного страхования ВСК Олег Черноусов.

«Мы нацелены на всестороннюю поддержку инвесторов, работающих в преференциальных режимах, в том числе на помощь в привлечении финансирования. Для этого на государственном уровне Минвостокразвития России с нашим участием разработало механизм субсидирования процентной ставки для резидентов ТОР и СПВ. Также рассчитываем на более плотное взаимодействие с банками, страховыми и юридическими компаниями – создаем пул надежных партнеров, которые будут работать с нашими инвесторами и резидентами на особых взаимовыгодных условиях», – сообщил глава АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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