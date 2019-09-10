ВСК подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока

«В этом году были приняты важные решения по реализации национальных проектов, которые должны дать новый импульс развитию регионов, диверсификации структуры ВВП. Мы всегда участвовали и будем оказывать поддержку приоритетным проектам, направленным на развитие экономики регионов. Сегодня мы подписали соглашение, цель которого – обеспечить синергию развития бизнеса и предпринимательства Дальнего Востока. ВСК работает на рынке более 27 лет и является одним из лидеров корпоративного сегмента страхования. В данном направлении мы будем продолжать укреплять наши позиции в приоритетных отраслях экономики и регионах», - рассказал старший вице-президент руководитель центра корпоративного страхования ВСК Олег Черноусов.