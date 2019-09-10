Тюменцы все чаще используют электросамокаты и велосипеды

Эксперты отмечают, что городские жители всё чаще используют электротранспорт для передвижения по улицам. Этому способствует снижение цен на данные товары и удобство в эксплуатации. Данная тенденция особенно актуально в крупных городах, где отмечаются большие автомобильные пробки.