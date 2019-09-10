Тюменцы все чаще используют электросамокаты и велосипеды

Глава общественного движения «Малый электротранспорт России» отметил развитие специальных дорожек и тротуаров для велосипедов и электросамокатов. Он лично проехал по областной столице 11 километров. По его словам, в городе практически отсутствуют проблемные участки при передвижении на подобном транспорте.
На тротуарах оборудованы съезды и необходимые «понижения». Это в будущем поспособствует развитию электросамокатов.
Эксперты отмечают, что городские жители всё чаще используют электротранспорт для передвижения по улицам. Этому способствует снижение цен на данные товары и удобство в эксплуатации. Данная тенденция особенно актуально в крупных городах, где отмечаются большие автомобильные пробки.