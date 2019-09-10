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Тюменский миллиардер Горицкий получит парламентскую зарплату

10 сентября 2019, 11:01
Фото: "Наш город"
Миллиардер и бывший президент «Запсибкомбанка» Дмитрий Горицкий получит парламентскую заработную плату. Окончательно данное решение будет принято 19 сентября.

Председатель комитета по государственному строительству Фуат Сайфитдинов пояснил, что Горицкий написал соответствующее заявление на имя спикера облдумы.

Согласно законодательству зарплату в парламенте обязательно получают председатель и первый заместитель. Руководители комитетов претендуют на выплаты после подачи соответствующих заявлений, которые рассматриваются в порядке очереди.

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Для получения зарплаты от Горицкого требуется трудовая книжка и его трудоустроят официально. В 2018 году бывший президент «Запсибкомбанка» получил доход в размере 271 млн рублей. Он частично владеет отелем DoubleTree by Hilton в центре Тюмени и другими объектами недвижимости.

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