Тюменский миллиардер Горицкий получит парламентскую зарплату

Для получения зарплаты от Горицкого требуется трудовая книжка и его трудоустроят официально. В 2018 году бывший президент «Запсибкомбанка» получил доход в размере 271 млн рублей. Он частично владеет отелем DoubleTree by Hilton в центре Тюмени и другими объектами недвижимости.