Тюменский миллиардер Горицкий получит парламентскую зарплату

Председатель комитета по государственному строительству Фуат Сайфитдинов пояснил, что Горицкий написал соответствующее заявление на имя спикера облдумы.
Согласно законодательству зарплату в парламенте обязательно получают председатель и первый заместитель. Руководители комитетов претендуют на выплаты после подачи соответствующих заявлений, которые рассматриваются в порядке очереди.
Для получения зарплаты от Горицкого требуется трудовая книжка и его трудоустроят официально. В 2018 году бывший президент «Запсибкомбанка» получил доход в размере 271 млн рублей. Он частично владеет отелем DoubleTree by Hilton в центре Тюмени и другими объектами недвижимости.