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Тоболяки перебираются из авариек в новостройки

10 сентября 2019, 07:31
Фото: Наш город / 1Mi
Сегодня жителям Тобольска, переезжающим из аварийного жилья, торжественно вручат ключи от новых квартир.

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в Тобольске в сентябре 2019 года для переселения граждан из аварийного жилищного фонда приобретено 37 квартир, в том числе 26 двухкомнатных и 11 трехкомнатных квартир. На эти цели было потрачено свыше 100 млн рублей.

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Горожане отпразднуют новоселье в двух многоквартирных жилых домах, расположенных в 15 микрорайоне. Жилье построено в 2017 году. Закупка квартир производилась за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств бюджета Тюменской области. Новые жилые помещения получат жители трех аварийных многоквартирных домов, всего 111 граждан. В рамках национального проекта в Тобольске в 2019-2025 годах подлежит расселению 33 многоквартирных дома, 314 жилых помещений. В новое жилье переедут 796 граждан. На эти целей планируется потратить более 900 мил рублей.

#Новости#Строительство#Общество#Новостройки#Тобольск#Касается каждого#Тюмень#Вадим Квасюк
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