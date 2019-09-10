Тоболяки перебираются из авариек в новостройки

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в Тобольске в сентябре 2019 года для переселения граждан из аварийного жилищного фонда приобретено 37 квартир, в том числе 26 двухкомнатных и 11 трехкомнатных квартир. На эти цели было потрачено свыше 100 млн рублей.
Горожане отпразднуют новоселье в двух многоквартирных жилых домах, расположенных в 15 микрорайоне. Жилье построено в 2017 году. Закупка квартир производилась за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств бюджета Тюменской области. Новые жилые помещения получат жители трех аварийных многоквартирных домов, всего 111 граждан. В рамках национального проекта в Тобольске в 2019-2025 годах подлежит расселению 33 многоквартирных дома, 314 жилых помещений. В новое жилье переедут 796 граждан. На эти целей планируется потратить более 900 мил рублей.