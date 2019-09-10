Тоболяки перебираются из авариек в новостройки

Горожане отпразднуют новоселье в двух многоквартирных жилых домах, расположенных в 15 микрорайоне. Жилье построено в 2017 году. Закупка квартир производилась за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств бюджета Тюменской области. Новые жилые помещения получат жители трех аварийных многоквартирных домов, всего 111 граждан. В рамках национального проекта в Тобольске в 2019-2025 годах подлежит расселению 33 многоквартирных дома, 314 жилых помещений. В новое жилье переедут 796 граждан. На эти целей планируется потратить более 900 мил рублей.