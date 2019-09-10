Массовая вырубка деревьев началась на левом берегу Туры в Тюмени

Вблизи Вознесенско-Георгиевского храма компания «Мостострой-11» приступила к масштабной стройке, которая должна полностью изменить облик левого берега Туры. В По данным ГУС Тюменской области убираются только старые ивы.
В настоящий момент идёт первый этап берегоукрепления. Чиновники уверяют, что необходимые порубочные билеты предоставлены. Крупный контракт на благоустройства выиграл «Мостострой-11». Общая стоимость работ составит 500 млн рублей. Необходимое финансирование выделяется из регионального бюджета.
«Судя по фото, там пилят вековые тополя, а совсем не подтопленный ивняк!», - отмечает один из пользователей тюменского портала.