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Массовая вырубка деревьев началась на левом берегу Туры в Тюмени

10 сентября 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
На левом берегу Туры, около моста Влюбленных, началась массовая вырубка деревьев. Скоро здесь появятся бетонные сооружения, трибуна, амфитеатр и зоны отдыха.
Сюжет
Тюмень

Вблизи Вознесенско-Георгиевского храма компания «Мостострой-11» приступила к масштабной стройке, которая должна полностью изменить облик левого берега Туры. В По данным ГУС Тюменской области убираются только старые ивы.

В настоящий момент идёт первый этап берегоукрепления. Чиновники уверяют, что необходимые порубочные билеты предоставлены. Крупный контракт на благоустройства выиграл «Мостострой-11». Общая стоимость работ составит 500 млн рублей. Необходимое финансирование выделяется из регионального бюджета.

«Судя по фото, там пилят вековые тополя, а совсем не подтопленный ивняк!», - отмечает один из пользователей тюменского портала.

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#Новости#Большая стройка#Река#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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