К банкротству «СибНАЦ» подключились налоговики

По информации, размещенной на интернет-портале, налоговики требуют включить в реестр кредиторов долг по обязательным платежам в размере 46,3 млн рублей, из них: 32 млн рублей - основной долг, 8,3 млн - пени и 5,9 млн — штраф.
Напомним, что в июле 2019 года Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск ООО «Инженерное бюро» о банкротстве Сибирского научно-аналитического центра. В реестр кредиторов намерены войти один из департаментов тюменского правительства, дочернее общество Газпрома, Росгвардия и тюменская «дочка» Роснефти.