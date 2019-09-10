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К банкротству «СибНАЦ» подключились налоговики

10 сентября 2019, 08:35
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменская налоговая служба подключилась банкротству научного центра, сообщает Федресурс.
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Тюмень

По информации, размещенной на интернет-портале, налоговики требуют включить в реестр кредиторов долг по обязательным платежам в размере 46,3 млн рублей, из них: 32 млн рублей - основной долг, 8,3 млн - пени и 5,9 млн — штраф.

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Напомним, что в июле 2019 года Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск ООО «Инженерное бюро» о банкротстве Сибирского научно-аналитического центра. В реестр кредиторов намерены войти один из департаментов тюменского правительства, дочернее общество Газпрома, Росгвардия и тюменская «дочка» Роснефти.

#Новости#Экономика#Банкротство#СибНАЦ#Тюмень#Юрий Норицын
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