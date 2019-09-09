Задержан тюменец, подозревающийся в вымогательстве крупной суммы денег

В областном центре задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве крупной суммы денег. Проверка установила, что в июне 2019 года между двумя мужчинами произошел конфликт. Для разрешения сложившейся ситуации злоумышленник потребовал у потерпевшего 300 тысяч рублей. Подозреваемый установил сроки передачи денег и рассказал о возможных последствиях, если его условия не будут выполнены. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший обратился в правоохранительные органы.
Полицейские установили местонахождение 37-летнего подозреваемого в вымогательстве. В настоящее время злоумышленник дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», санкция которой предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.