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Задержан тюменец, подозревающийся в вымогательстве крупной суммы денег

9 сентября 2019, 17:14
Фото: Наш город / 1Mi
В отношении 37-летнего тюменца возбуждено уголовное дело о статье «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
Сюжет
Тюмень

В областном центре задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве крупной суммы денег. Проверка установила, что в июне 2019 года между двумя мужчинами произошел конфликт. Для разрешения сложившейся ситуации злоумышленник потребовал у потерпевшего 300 тысяч рублей. Подозреваемый установил сроки передачи денег и рассказал о возможных последствиях, если его условия не будут выполнены. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Полицейские установили местонахождение 37-летнего подозреваемого в вымогательстве. В настоящее время злоумышленник дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», санкция которой предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

#Новости#Криминал#Происшествия#Тюмень#Вадим Квасюк
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