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В тюменских лагерях отдыха побывали 130 тыс. детей

9 сентября 2019, 12:55
Фото: 1Mi
В Тюменской области подводят итоги организации отдыха для детей. В регионе работали 649 летних лагеря, в них отдохнули 134 тыс. ребят.

Случаев массовых инфекций не зарегистрировано. Специалисты Роспотребнадзора проверили 599 учреждений, отмечается, что было выявлено больше тысячи нарушений. Большая часть обнаруженных недостатков носила режимный характер и были исправлены по окончании проверочных мероприятий.

Около 80 граждан обратились в надзорные органы по вопросам качества и безопасности отдыха ребят. В основном они касались перевозки детей и требований к организации отдыха.

Массовые проверки учреждений прошли 25 июля в связи и ЧП в Хабаровском крае. На территории лагеря произошел пожар, в котором погибли отдыхающие. Между тем в Тюменской области серьезные происшествия в лагерях не фиксируются более двух лет.

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#Новости#Тюменская область#Детские лагеря#Александр Мязин#Общество
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