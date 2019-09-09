В тюменских лагерях отдыха побывали 130 тыс. детей

Случаев массовых инфекций не зарегистрировано. Специалисты Роспотребнадзора проверили 599 учреждений, отмечается, что было выявлено больше тысячи нарушений. Большая часть обнаруженных недостатков носила режимный характер и были исправлены по окончании проверочных мероприятий.
Около 80 граждан обратились в надзорные органы по вопросам качества и безопасности отдыха ребят. В основном они касались перевозки детей и требований к организации отдыха.
Массовые проверки учреждений прошли 25 июля в связи и ЧП в Хабаровском крае. На территории лагеря произошел пожар, в котором погибли отдыхающие. Между тем в Тюменской области серьезные происшествия в лагерях не фиксируются более двух лет.