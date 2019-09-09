В тюменских лагерях отдыха побывали 130 тыс. детей

Массовые проверки учреждений прошли 25 июля в связи и ЧП в Хабаровском крае. На территории лагеря произошел пожар, в котором погибли отдыхающие. Между тем в Тюменской области серьезные происшествия в лагерях не фиксируются более двух лет.