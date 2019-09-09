Улицу Профсоюзную откроют вечером 9 сентября

Отмечается, что смещение сроков ремонтных работ произошло из-за электронных торгов. Данный контракт удалось подписать только со второй попытки. Строители отмечают, что основной объем работ уже выполнен, на месте действует аварийный штаб.
Между тем дорогу в направлении заречной части Тюмени на Профсоюзной перекроют на три дня. Все работы должны быть закончены 15 сентября. Изначально предполагалось, что ремонт продлиться до 20 числа.
Ускорение сроков ввода объекта в эксплуатацию произошло после возникновения огромных пробок на указанном участке. Горожане отмечали, что путь в 2 километра в сторону центра Тюмени можно преодолеть только через 40-60 минут.