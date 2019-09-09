СМИ пишут об убийстве 16 летней тюменки, в СКР информацию не комментируют

16-летнюю жительницу Боровского, которая пропала 2 сентября, нашли мертвой. Об этом стало известно 8 сентября вечером.
По данным 72.ру, девушку обнаружили задушенной в одном из многоэтажных домов на Ткацком проезде. Мужчина, который подозревается в убийстве, успел скрыться. Его объявили в федеральный розыск.
За убийство Юлии Ваховой разыскивается Ярков Алексей, 1981 года рождения, ранее он уже был судим.
Однако в областном следственном комитете ситуацию о смерти девушки подтвердить и прокомментировать отказались.