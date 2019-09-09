nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

СМИ пишут об убийстве 16 летней тюменки, в СКР информацию не комментируют

9 сентября 2019, 06:05
Фото: 1Mi
Со 2 сентября 16 летнюю девушку искали волонтеры, добровольцы, полиция, друзья. Но вечером 8 сентября тюменка была найдена мертвой в одной из многоэтажек города. Однако информацию об убийстве девушки в СКР прокомментировать отказались.
Сюжет
Тюмень

16-летнюю жительницу Боровского, которая пропала 2 сентября, нашли мертвой. Об этом стало известно 8 сентября вечером.

По данным 72.ру, девушку обнаружили задушенной в одном из многоэтажных домов на Ткацком проезде. Мужчина, который подозревается в убийстве, успел скрыться. Его объявили в федеральный розыск.

За убийство Юлии Ваховой разыскивается Ярков Алексей, 1981 года рождения, ранее он уже был судим.

Однако в областном следственном комитете ситуацию о смерти девушки подтвердить и прокомментировать отказались.

Материалы по теме
В Тюмени родственники и полиция разыскивают 16-летнюю девушкуУшла из дома: В Тюмени разыскивают 16-летнюю девушку
#Новости#СКР#Убийство#Происшествия#Тюмень#Екатерина Байкалова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25