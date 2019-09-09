СМИ пишут об убийстве 16 летней тюменки, в СКР информацию не комментируют

Со 2 сентября 16 летнюю девушку искали волонтеры, добровольцы, полиция, друзья. Но вечером 8 сентября тюменка была найдена мертвой в одной из многоэтажек города. Однако информацию об убийстве девушки в СКР прокомментировать отказались.

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