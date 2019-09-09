На улице Пржевальского в Тюмени открылся новый спортивный комплекс

- В «Олимпии» есть вся инфраструктура для того, чтобы здесь занимались не только студенты университета, воспитанники спортивных школ и сборных, но, чтобы она работала для всех жителей Тюмени. Проект был непростым, но все сложности преодолены, – отметил в своей торжественной речи глава региона Александр Моор.