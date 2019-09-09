На улице Пржевальского в Тюмени открылся новый спортивный комплекс

На площади 10 тыс. квадратных метров расположены: бассейны, гимнастический залы, залы игровых программ, единоборств, «Аллея славы» с именами и фотографиями тюменских звезд спорта, студия йоги и пилатеса, кабинет функционального диагностирования, а также столовая и конференц-зал.
Современный спортивный комплекс «Олимпия», построенный на месте прежнего, устаревшего, позволит не только спортсменам, но и обычным людям тренироваться и сделать физкультуру неотъемлемой частью их жизни.
- В «Олимпии» есть вся инфраструктура для того, чтобы здесь занимались не только студенты университета, воспитанники спортивных школ и сборных, но, чтобы она работала для всех жителей Тюмени. Проект был непростым, но все сложности преодолены, – отметил в своей торжественной речи глава региона Александр Моор.
Новое здание переменной этажности до четырех этажей и состоит из двух блоков, один из которых примыкает к существующему учебному центру. Корпус предназначен для проведения спортивных соревнований, физкультурных, учебно-тренировочных занятий студентов и преподавателей, для обучения плаванию школьников с 14 лет и старше, для систематических занятий спортом жителей города.
Объект внесет существенный стал частью огромной работы, которая ведется в рамках нацпроекта «Демография». Как известно, большой спорт невозможен без массового занятия физической культурой. Именно этот показатель планируется увеличить в регионе. В систематические занятия спортом должно быть вовлечено как можно больше людей.
Напомним, что Тюмень является одним из лидеров в России. По последним данным, свыше 40% горожан постоянно занимаются физкультурой.