Выборы в Тюменском районе начались со скандала

«Избирательные корзины были сдвинуты в сторону так, чтобы их не было видно. Нарушение устранили. Потом был небольшой скандал на почве того, что на избирательный участок зашел человек, гражданин Российской Федерации. Ему сказали, что он якобы не может там находиться. Начали его выгонять. Председатель комиссии попросила полицейского вывести этого человека из помещения только потому, что он пришел со мной. На самом деле, любой гражданин может войти и ознакомиться с информационным стендом, на котором представлены все кандидаты, независимо от того, кто он - избиратель или кандидат», - рассказал «Нашему городу» Тимур Темуркаев.