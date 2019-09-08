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Выборы в Тюменском районе начались со скандала

8 сентября 2019, 09:09
Фото: «Наш город»
Сегодня, 8 сентября, проходят довыборы в Думу Тюменского района по округу №4 Московского МО. Участки для голосования открылись в 8 утра, и сразу начались трения между избирателями и членами комиссии.
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Тюмень

По словам депутата Московского муниципального образования Тимура Темуркаева, на участке № 1941, расположенном в поселке Московский Тюменского района, произошел скандал.

«Избирательные корзины были сдвинуты в сторону так, чтобы их не было видно. Нарушение устранили. Потом был небольшой скандал на почве того, что на избирательный участок зашел человек, гражданин Российской Федерации. Ему сказали, что он якобы не может там находиться. Начали его выгонять. Председатель комиссии попросила полицейского вывести этого человека из помещения только потому, что он пришел со мной. На самом деле, любой гражданин может войти и ознакомиться с информационным стендом, на котором представлены все кандидаты, независимо от того, кто он - избиратель или кандидат», - рассказал «Нашему городу» Тимур Темуркаев.

«Мы сослались на статью №27 Конституции РФ о свободном передвижении. Любой гражданин может прийти и посмотреть, как проходят выборы. Это же не какой-то военный, секретный объект», - пояснил депутат.

По его словам, пока явка низкая везде и по Московскому муниципальному образованию тоже.

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