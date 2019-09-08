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Мурат Тулебаев пожелал избирательной комиссии оптимизма и бодрости

8 сентября 2019, 07:28
Фото: «Наш город»
Утром 8 сентября еще один кандидат в депутаты областной Думы – Мурат Тулебаев проголосовал на своем избирательном участке.

В 10.00 8 сентября на избирательном участке №2005 в Гимназии №1 проголосовал Мурат Тулебаев. Он один из кандидатов на место ушедшего из областного парламента Олега Чемезова.

После голосования Мурат Тулебаев пожелал комиссии и наблюдателям оптимизма и бодрости.

«Нашему городу», пока еще депутат Тюменской городской думы, прокомментировал, что ночь провел не спокойно и от волнения встал рано утром.

«Это уже моя третья попытка баллотироваться в областную Думу, надеюсь, что третий раз окажется счастливым», – сказал кандидат.

Кроме этого, он рассказал о программе партии и проблемах Калининского округа, который включает большую часть 19 избирательного округа.

Председатель УИКа №2005 Дмитрий Демкин отметил, что, по сравнению с выборами губернатора, количество избирателей, пришедших на участок, меньше. А также, по его мнению, на участке больше наблюдателей от кандидатов.

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