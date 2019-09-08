Кандидат от «Единой России» сегодня не голосует на выборах в Тюменскую областную Думу

Сегодня, 8 сентября единый день голосования. Выборы проходят во всех регионах, в том числе и нашей области. Кандидат от «Единой России» Николай Руссу сегодня не сможет проголосовать, поскольку не проживает в Калининском административном округе Тюмени, в отличие от своих конкурентов.

Выборы в Тюменской области проходят спокойно, об этом заверил на пресс-конференции журналистов председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин. Фото: «Наш город» Всего по области сегодня должны избрать 191 депутата различного уровня. В том числе депутата Тюменской областной Думы. Место в региональном парламенте освободилось после перехода Олега Чемезова на работу вице-губернатором Свердловской области. Фото: «Наш город» По словам Игоря Халина, все избирательные участки открылись вовремя, 45 из них оборудованы КОИБами (комплекс обработки избирательных бюллетеней). На 10 утра проголосовало 3,74% избирателей. На участках по выборам в областную Думу явка составила 2,52%. Существенное количество избирателей проголосовало досрочно – 2217 человек. Сегодня свой гражданский долг в избирательных кабинках могут выполнить более 215 тысяч жителей Тюменской области.