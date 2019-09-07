«Тюменский издательский дом» погасил многомиллионную задолженность

В июне 2019 года главу «ТИДа» Алексея Двизова подозревали в уклонении от уплаты налогов, по статье 199 УК РФ, наказание по этой статье предполагало до 6 лет лишения свободы.
Однако на сегодняшний день большинство долгов Издательского дома погашены.
Так например одно из последних исполнительных производств от 21 июня 2019 года на 1,9 млн рублей окончено.
«Долг Тюменского издательского дома был погашен, дело направлено в суд для вынесения судебного штрафа» — прокомментировали в пресс — службе Следственного комитета.
Но в Издательском доме на вопрос о погашении долга, журналистам ответить отказались, один из сотрудников сослался на бухгалтерию, а в бухгалтерии несколько раз скидывали трубку.
Кроме того, в исполнительном производстве от 6 августа 2019 года из базы данных судебных приставов «ТИД» фигурирует, как должник, сумма за налоги, включая пени, составляет 58 тыс. рублей. Помимо этого, как видно, есть еще одно исполнительное производство, но не указана сумма долга.
Стоит отметить, что 23 августа 2019 года на сайте госзакупок появилось извещение от ТИДа. Учреждение ищет поставщика на оказание аудиторских услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2018 год. Максимальная цена контракта составляет 188,3 тысячи рублей.
Отметим, что проблемы с налогами у ТИДа начались еще в 2016 году — за два года по требованию фискального органа было выплачено более 33 млн рублей.
Предприятие считалось убыточным уже более пяти лет. Так, в 2013 году долг составлял 2,7 млн рублей, в 2014 — 11,1 млн, в 2015 — 14,1 млн, в 2016 — 8,4 млн, а в 2017 задолженность 19 млн 91,72 тысячи рублей налогов.
За 6 лет убыток компании вырос на 11,2 млн рублей.
Именно 6 лет назад, в 2013 году, генеральным директором «Тюменского издательского дома» был назначен Алексей Двизов.
Ранее Двизов возглавлял правительственный холдинг «Новости Югры», который по информации из открытых источников, также являлся убыточным.
«Тюменский издательский дом» полностью принадлежит департаменту имущественных отношений Тюменской области. Филиалы предприятия располагаются в Тобольске, Ялуторовске, Ишиме. Предприятие является поставщиком печатной продукции для ряда государственных предприятий.