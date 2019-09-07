«Тюменский издательский дом» погасил многомиллионную задолженность

Кроме того, в исполнительном производстве от 6 августа 2019 года из базы данных судебных приставов «ТИД» фигурирует, как должник, сумма за налоги, включая пени, составляет 58 тыс. рублей. Помимо этого, как видно, есть еще одно исполнительное производство, но не указана сумма долга.