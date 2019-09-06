Тюменцы довольны работой общественного транспорта

Отмечается, что в областной столице достаточно развитая инфраструктура движения, в том числе и велосипедных дорожек. В исследовании город занял первое место, на втором расположился Северск (8 баллов), далее Новый Уренгой, Ноябрьск стал 10-ым в рейтинге.