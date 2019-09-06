Тюменцы довольны работой общественного транспорта

Отмечается, что в областной столице достаточно развитая инфраструктура движения, в том числе и велосипедных дорожек. В исследовании город занял первое место, на втором расположился Северск (8 баллов), далее Новый Уренгой, Ноябрьск стал 10-ым в рейтинге.
Исследование оценило работу общественного транспорта в 200 городах России. В электронном опросе участвовало 90 тыс. человек. Между тем организаторы отметили, что средняя оценка по стране снизилась на 0,2 балла до 6,6.
За год в областной столице заработали шесть новых остановок. В конце августа появились «улица Таллинская, 2» и «Проезд до улицы Вологодская». Полный перечень можно найти на сайте МКУ «Тюменьгортранс».