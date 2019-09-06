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Тюменцы довольны работой общественного транспорта

6 сентября 2019, 11:47
Фото: pixabay.com
Согласно исследованию портала Domofond.ru, тюменцы удовлетворены работой автобусного транспорта. Общая оценка составила 8,2 балла из 10.
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Тюмень

Отмечается, что в областной столице достаточно развитая инфраструктура движения, в том числе и велосипедных дорожек. В исследовании город занял первое место, на втором расположился Северск (8 баллов), далее Новый Уренгой, Ноябрьск стал 10-ым в рейтинге.

Исследование оценило работу общественного транспорта в 200 городах России. В электронном опросе участвовало 90 тыс. человек. Между тем организаторы отметили, что средняя оценка по стране снизилась на 0,2 балла до 6,6.

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За год в областной столице заработали шесть новых остановок. В конце августа появились «улица Таллинская, 2» и «Проезд до улицы Вологодская». Полный перечень можно найти на сайте МКУ «Тюменьгортранс».

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