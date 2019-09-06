Тюменцев в субботу ждет ралли ретроавтомобилей

Отмечается, что в подобных заездах участвуют все желающие. В данном случае проводится не гонка а простой заезд. Экипажи получают дорожные книги и проезжают нужный маршрут. Ралли включает в себя дополнительные соревнования в которых важна командная работа. Участники представят классы: «Ретро», «Классика», «Свободный». Заезд закончится в 14:00.
Традиционно на подобных мероприятиях пройдет выставка автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Все желающие смогут сфотографироваться, отмечает руководитель Союзом владельцев ретро-техники Автоклуб «Ретро-Классика».
24 августа 2018 году в Тюмени прошел автопробег «Вольво». Участники мероприятия решили преодолеть 25 тыс. километров.