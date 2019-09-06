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Тюменцев в субботу ждет ралли ретроавтомобилей

6 сентября 2019, 13:15
Фото: ВКонтакте
В Тюмени около ТЦ «Вояж» 7 сентября в 11:30 пройдёт ралли ретроавтомобилей. Десятки экипажей из Тюмени, Екатеринбурга и Омска уже оставили свои заявки.
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Тюмень

Отмечается, что в подобных заездах участвуют все желающие. В данном случае проводится не гонка а простой заезд. Экипажи получают дорожные книги и проезжают нужный маршрут. Ралли включает в себя дополнительные соревнования в которых важна командная работа. Участники представят классы: «Ретро», «Классика», «Свободный». Заезд закончится в 14:00.

Традиционно на подобных мероприятиях пройдет выставка автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Все желающие смогут сфотографироваться, отмечает руководитель Союзом владельцев ретро-техники Автоклуб «Ретро-Классика».

24 августа 2018 году в Тюмени прошел автопробег «Вольво». Участники мероприятия решили преодолеть 25 тыс. километров.

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