Тюменцев в субботу ждет ралли ретроавтомобилей

Отмечается, что в подобных заездах участвуют все желающие. В данном случае проводится не гонка а простой заезд. Экипажи получают дорожные книги и проезжают нужный маршрут. Ралли включает в себя дополнительные соревнования в которых важна командная работа. Участники представят классы: «Ретро», «Классика», «Свободный». Заезд закончится в 14:00.