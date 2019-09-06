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Тюменцев 14 сентября приглашают принять участие в акции по посадке леса

6 сентября 2019, 05:00
Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области
В Винзилинском участковом лесничестве 14 сентября пройдет масштабная Всероссийская акция «Живи, лес!».
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Тюмень
Тюменцам разрешили посещать леса
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В рамках акции департамент лесного комплекса Тюменской области организует региональную акцию по посадке леса, к которой может присоединиться любой желающий. Всего в этот день на площади 4,5 га будет посажено более 19 тыс. саженцев сосны.

Помимо тюменцев, которые решат присоединиться к акции, в ней примут участие специалисты департамента лесного комплекса Тюменской области, ГКУ ТО «Тюменское управление лесами», ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов».

По телефону (3452) 427-632 можно уточнить точное место и время сбора участников мероприятия. По словам организаторов акции, всех неравнодушных тюменцев, желающих принять участие в посадке леса 14 сентября в Винзилинском участковом лесничестве, ждет заряд положительных эмоций и свежий воздух.

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